Люка Шанава: «Лыжные гонки кажутся умирающим видом спорта. Мы должны пробовать что-то новое»

Фрнацузский лыжник высказался о кризисе лыжных гонок.

«Сейчас лыжные гонки кажутся умирающим видом спорта. Мы испытываем трудности во многих странах. Это сложная тема, но нам нужно искать решения, даже если трудно найти ответы.

В биатлоне отлично справляются с созданием крутых телетрансляций. Они развили свой спорт с помощью новых форматов. У лыжных гонок тоже есть большой потенциал, но мы должны вносить коррективы и пробовать что-то новое, хотя не все тестируемое будет работать.

В велоспорте есть много вещей, которыми можно вдохновиться. По крайней мере, есть что обсудить между нациями и посмотреть, может ли это быть решением. Но все будет зависеть от того, как осуществляется отбор спортсменов. Если спонсорские команды будут помогать только топам, это не поможет отбору, но если они будут поддерживать молодых спортсменов, это поможет», – сказал Шанава.

Доклад о популярности лыжных гонок: Россия – с отрывом лидер по аудитории; а когда норвежцы не участвуют, рейтинги выше!