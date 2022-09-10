Бьорген о том, что Клэбо тренируется отдельно от сборной: «Будет трудно воспользоваться качествами, которыми обладает Йоханнес. Я за то, чтобы была команда»

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась о том, что тренируется отдельно от норвежской команды.

Сейчас Клэбо находится на высотном сборе в США. Остальные норвежские спринтеры тренируются в шведском Турсбю.

«Успех заключается в том, чтобы сплотить команду. Очевидно, что это требует усилий, если есть лидер, который делает свою работу и уходит, в то время как остальные занимаются чем-то другим. Будет трудно воспользоваться качествами, которыми обладает Йоханнес. Я за то, чтобы была команда. Вы находитесь на сборе, тренируетесь друг с другом и используете друг друга.

Я также думаю, что и Йоханнесу есть чему поучиться у ребят из команды. Но тренеру важно быть предельно ясным. Если начнет теряться контроль, кто-то другой скажет, что «это мне не подходит».

Потом вдруг появляется группа из всего четырех спортсменов, а остальные находятся в других местах. Если прогрессирует вся команда, каждый ее член тоже прогрессирует», – сказала Бьорген.