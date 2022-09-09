Юрий Бородавко об участии россиян в международных соревнованиях: «Какой-то шанс остается пока, но я думаю, что он небольшой»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) оставить в силе рекомендации по отстранению российских спортсменов. 

«Международный олимпийский комитет только рекомендует международным федерациям не допускать российских спортсменов до своих стартов, а своими последними заявлениями МОК уже признает политизированность всех этих действий.

И самое страшное, что отстранение идет по национальному признаку. Но окончательное решение должны принять сами международные федерации.

Все равно, какой-то шанс остается пока, но я думаю, что он небольшой», – сказал Бородавко. 

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