Эмма Рибом: «Не хотела бы, чтобы мужчины и женщины выступали на равных дистанциях. Для интереса к спорту было бы лучше подумать о разнообразии программы»

Шведская лыжница Эмма Рибом высказалась против решения уравнять дистанции у мужчин и женщин.

Ранее женщины выступали в лыжных гонках на дистанциях 10, 15 и 30 км, мужчины – 15, 30 и 50 км. Но теперь Международная федерация лыжного спорта (FIS) одобрила новый общий формат – 10, 20 и 50 км.

«Честно говоря, я бы не хотела, чтобы мы выступали на одинаковых дистанциях. Считаю, что и раньше было хорошо.

Если побыть критиком, то я думаю, что в программе [соревнований] не нужно ограничиваться несколькими дистанциями. Могло бы быть больше разнообразия – и речь не обязательно о равных дистанциях для мужчин и женщин.

Не думаю, что это так уж сильно повлияет на меня (на результаты Рибом в гонках – Sports.ru). Я хорошо себя чувствую как на 10, так и на 20 км. Но с точки зрения интереса к спорту было бы лучше подумать о небольшом разнообразии», – сказала Рибом.

🤷‍♂️Неожиданная реформа – в лыжах теперь равные дистанции: женщинам удлинили гонки (до 50 км!), а мужчинам сократили. Почти все против