Юлия Ступак: «Готовы ли мы бегать за идею, без призовых? Мы хоть как готовы бегать, просто дайте нам это делать!»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала об адаптации в группе Юрия Бородавко и настрое на новый сезон.

«Как мне кажется, я еще не адаптировалась к группе Юрия Викторовича (Бородавко). Есть еще куда стремиться, надо еще над этим поработать. Безусловно, подготовка поменялась, будем стараться, чтобы все было хорошо этой зимой.

На самом деле, физически тяжело в любой группе, просто специфика другая, а так это все те же лыжные гонки. Юрия Викторовича могу описать словами: спокойный, уверенный и требовательный», – сказала Ступак.

«Мое дело маленькое – тренироваться. Будем готовиться, а там уже посмотрим. Задача перед нами ясна – только бегать и показывать высокие результаты.

Готовы ли мы бегать за идею, без призовых? Ну хватит мусолить эту тему! Конечно, мы готовы, мы хоть как готовы бегать, просто дайте нам это делать!» – добавила лыжница.

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