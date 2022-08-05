«Детишки начали уставать, я смог прогуляться до отсечки и забрать приз. Они, наверное, подумали: «Сам Бог появился». Петтер Нортуг о гонке на фестивале Blink

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг прокомментировал свое выступление на фестивале Blink в Норвегии.

Накануне Нортуг занял 48-е место в лыжероллерном масс-старте классикой на 50 км. Во время гонки он выиграл несколько промежуточных спринтов, в том числе за 10 км до финиша, когда опередил нескольких членов сборной Норвегии.

«Тогда проснулись мышцы для полтинника. Я видел, что детишки начали уставать, и смог прогуляться до отсечки и забрать приз.

Они, наверное, подумали просто: «Сам Бог появился, расступитесь, все равно нет никаких шансов». Для них это нелегко, но мы имеем то, что имеем – мир не так сильно изменился за последние годы, – сказал Нортуг.

«Таких мыслей у меня не было. Я подумал, что это был загорелый клоун на высокой скорости на спуске. С хорошим весом, несущим его вниз. Он пролетел, как пушечное ядро», – отметил Симен Хегстад Крюгер.

Лыжероллеры. Blink. Новак выиграл классический масс-старт на 50 км, Масгрэйв – 2-й, Крюгер – 16-й, Холунн – 33-й, Петтер Нортуг – 48-й