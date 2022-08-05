Петтер Нортуг столкнулся с автомобилем на тренировке две недели назад: «Я перелетел через машину и приземлился на асфальт. Думаю, в тот момент у меня был ангел-хранитель»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, что около двух недель назад столкнулся с автомобилем на тренировке и попал в больницу.

«Думаю, в тот момент у меня был ангел-хранитель.

У меня сломались лыжероллеры. Случилась резкая остановка, я перелетел через машину и приземлился на асфальт. Но с таким я должен справляться.

Меня осмотрели в больнице. Мы пришли к выводу, что мне нужно поспать одну ночь, и на следующий день я снова был в порядке», – сказал Нортуг.

До дома норвежцу пришлось добираться на автобусе.

«Он (водитель) остановился и был в шоке. Но я сказал, что все в порядке. Потом он назвал меня «суперменом», – добавил лыжник.

Лыжероллеры. Blink. Новак выиграл классический масс-старт на 50 км, Масгрэйв – 2-й, Крюгер – 16-й, Холунн – 33-й, Петтер Нортуг – 48-й