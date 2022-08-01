Тренер лыжников Сорин: «Не очень правильно кричать: дайте нам деньги, мы бедные спортсмены, нам нужны призовые как мотивация»

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Тренер российских лыжников Егор Сорин высказался насчет призовых на внутренних соревнованиях.

– Спортсмен может пропускать, если хочет пожертвовать той или иной гонкой. Но на основании этих российских стартов мы будем формировать команду на следующий сезон. Поэтому если ты напропускаешься и не заработаешь рейтинг, то на каком основании тебя возьмут в команду?

Ты бегаешь здесь, в России, со всеми, а не на Кубке мира, где достаточно войти в шестерку, показать, что ты сильный, и попасть в сборную на следующий год. А здесь будет несколько стартов, которые станут главными в сезоне, где точно нужно будет показывать хорошую степень готовности. И самое главное: чем еще заниматься, если не бегать соревнования?

Поэтому, конечно, на каких-то этапах Кубка России возможны пропуски гонок лидерами или другими, потому что календарь у нас насыщенным получается. Но на главные старты – финал Кубка России, чемпионат России, возможно, какие-то альтернативные соревнования – лидеры, безусловно, приедут. Их не будет смущать отсутствие призовых.

Ваша воспитанница Вероника Степанова писала в соцсетях что-то типа: дайте нам большие призовые – и мы будем бегать.

– Нет, она не так писала. Она писала, что, конечно же, наличие призовых очень сильно увеличит мотивацию спортсменов выходить на старт. Я с этим согласен.

То есть деньги могут быть мотивацией?

– На каких-то стартах да. Но если это чемпионат России, то дополнительной мотивации не нужно. Как правило, призовой фонд на соревнованиях делается за счет спонсоров – компаний, которым это интересно. В лыжных гонках мы не бежим впереди паровоза. Если в других видах спорта уже говорят: «Мы сделаем такой-то призовой фонд», еще не имея реального выбора, то в лыжных гонках, когда мы будем четко понимать, что есть соревнования с призовым фондом, то объявим об этом. А такие идеи есть. Но еще раз говорю: мы не станем об этом говорить, пока там все вилами по воде писано.

Я считаю, что федерация не должна сама заниматься призовым фондом, а должна идти навстречу компаниям, которые хотят организовать соревнования или стать спонсорами того или иного этапа Кубка России.

В наше непростое время, говорить о спонсорах, которые дадут деньги на призовые, не совсем правильно. Потому что сейчас основная задача у Федерации лыжных гонок России – сохранить то финансирование, которое было до этого. Оно и так небольшое, но если мы что-то потеряем, то это будет очень плохо. Сейчас кричать: «Дайте нам деньги, мы, бедные спортсмены, не выезжаем на международный уровень, и нам нужны деньги, призовые как мотивация», я считаю, не очень правильно, – сказал Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

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