Сорин об отсутствии международных стартов: «Для меня дико, если спортсмену не интересно стать первым в России»

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Тренер сборной России Егор Сорин поделился мнением насчет того, как отсутствие международных стартов скажется на мотивации российских лыжников.

– Разговоры со спортсменами в начале сезона подтвердили мое убеждение или, скорее, уверенность в том, что, если мы будем соревноваться в России, проблем с мотивацией у моих спортсменов не должно быть.

Тяжелее всего в плане мотивации будет лидерам. А лидеров у нас двое – все их прекрасно знают. Они лучшие в России и в мире по итогам прошлого сезона и, конечно же, для них соревнования в России не будут заменой международного сезона. Им сложнее всего себя мотивировать, если мы сравниваем с другими спортсменами. Может быть, им и нужна дополнительная мотивация, но это уже задача их тренера.

Что касается моих спортсменов, то для них стремления подтянуться поближе к Большунову и Непряевой или стать первыми в России достаточно для того, чтобы сейчас пахать и тренироваться. Для меня дико, если спортсмену не интересно стать первым в России или его это не мотивирует. Есть реально сильные конкуренты в России, с кем интересно соревноваться. Даже Тане, которая на чемпионате России выиграла почти все гонки, в которых участвовала, есть чем себя мотивировать на внутренних стартах.

Есть ли разговоры о смене спортивного гражданства?

– Таких разговоров точно нет. Ну, по крайней мере, среди спортсменов, с которыми я работаю, и тех, с кем общаюсь в других группах. Всех устраивают условия, которые созданы в России, – сказал Сорин.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

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