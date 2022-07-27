Представители 21 страны выступят на лыжероллерном фестивале Blink-2022

Представители 21 страны примут участие в лыжероллерном фестивале Blink-2022, который пройдет в норвежском Саннесе.

Это Норвегия, Швеция, Финляндия, Великобритания, Голландия, Германия, Швейцария, Австрия, Франция, Андорра, Испания, Италия, Польша, Словения, Чехия, Латвия, Эстония, Китай, США, Канада и Япония.

Глава оргкомитета Арне Идлан отметил, что участие спортсменов из Центральной Европы и не европейских стран очень важно в отсутствие россиян. Норвежец напомнил, что и каждый год привозили в Саннес своих лыжников.

Крамер и в этот раз присутствует на фестивале, но с итальянской сборной.

Опубликована программа лыжероллерного фестиваля Blink-2022: забег в гору, масс-старты для лыжников и биатлонистов, стрелковые состязания