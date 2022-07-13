Опубликована программа лыжероллерного фестиваля Blink-2022: забег в гору, масс-старты для лыжников и биатлонистов, стрелковые состязания

Стала известна программа лыжероллерного фестиваля Blink, который пройдет в норвежском Саннесе c 3 по 6 августа.
3 августа пройдут забеги в гору Lysebotn Opp (7,5 км) свободным стилем и даблполингом, 4 августа – 50-километровая гонка Blink Classics.
5 августа состоятся масс-старты на 10 и 15 км для лыжников, а также стрелковые состязания и суперспринт в биатлоне.
6 августа пройдут спринты в лыжах и масс-старты с предварительными забегами и финалами в биатлоне.
В гонке на 50 км Blink Classics выступит двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг. Его соперниками станут Калле Халварссон, Йенс Бурман, Шюр Рете, Ханс Кристер Холунн и другие лыжники.
Также в фестивале примут участие сборные Франции по лыжным гонкам и биатлону.