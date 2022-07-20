Вероника Степанова: «Одно утверждение меня очень удивляет: «Лыжные гонки – дорогой вид спорта для ребенка». Это ложное ощущение»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о ситуации со спортивным инвентарем на уровне детско-юношеского спорта.

«Вчера меня спросили: «Сколько пар лыж, палок, ботинок твоим родителям пришлось купить, пока ты не попала в сборную?» Ответ: три пары лыж. Это все. Еще две пары ботинок. Палки не покупали никогда.

Это все семейные траты на инвентарь за десять лет занятий, что мне понадобились, чтобы попасть в юниорскую сборную, где уже производители тех самых лыж и ботинок стали кружить вокруг, предлагая личные контракты.

Весь основной инвентарь и почти всю прочую экипировку мне выдавала родная спортшкола, СДЮШОР по лыжным видам спорта города Елизово. Говорила раньше, скажу еще раз: система, при которой инвентарь приличного качества пошел в спортшколы для таких, как я «юных талантов», была создана Еленой Валерьевной Вяльбе.

Конечно, и Минспорт, и региональные наши власти в этом участвовали и участвуют. Откровенно говоря, я не знаю и не думаю, что должна знать, из чьих фондов оплачивались мои лыжи – главное, что я их получала и для тренировок, и для соревнований. Три купленные пары – это особые случаи: удачные, «катучие» экземпляры, лыжники поймут.

В последнее время, после олимпийской медали, кратно увеличилось мое общение с фанами. Вопросов много разных, но один меня очень удивляет. Это скорее утверждение: «Лыжные гонки – дорогой вид спорта для ребенка, не потянем». Это ложное ощущение», – написала Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».