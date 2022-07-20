Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов и Былинко выиграли гонки с раздельным стартом

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В Воронежской области стартовал чемпионат России по лыжероллерам. В гонках с раздельного старта победили Арина Былинко и Андрей Краснов.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Бутурлиновка

Женщины

10 км, свободный стиль

1. Арина Былинко – 19.04,2

2. Полина Большакова – 25,0

3. Наталья Матвеева – 32,5

4. Александра Казакова – 32,5

5. Арина Калинина – 35,8

6. Мария Козекаева – 47,9

Мужчины

15 км, свободный стиль

1. Андрей Краснов – 29.01,4

2. Евгений Кудрявцев – 8,7

3. Дмитрий Можаровский – 29,6

4. Дмитрий Кондрашов – 46,9

5. Дмитрий Плосконосов – 59,0

6. Иван Анисимов – 1.16,0

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