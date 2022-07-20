Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов и Былинко выиграли гонки с раздельным стартом

В Воронежской области стартовал чемпионат России по лыжероллерам. В гонках с раздельного старта победили Арина Былинко и Андрей Краснов.
Лыжероллеры
Чемпионат России
Бутурлиновка
Женщины
10 км, свободный стиль
1. Арина Былинко – 19.04,2
2. Полина Большакова – 25,0
3. Наталья Матвеева – 32,5
4. Александра Казакова – 32,5
5. Арина Калинина – 35,8
6. Мария Козекаева – 47,9
Мужчины
15 км, свободный стиль
1. Андрей Краснов – 29.01,4
2. Евгений Кудрявцев – 8,7
3. Дмитрий Можаровский – 29,6
4. Дмитрий Кондрашов – 46,9
5. Дмитрий Плосконосов – 59,0
6. Иван Анисимов – 1.16,0