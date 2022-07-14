Устюгов об украденном велосипеде: «Уже понятно, что не найдут, поэтому присматриваю другой байк. Можно найти за 120-150 тысяч рублей»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете заявил, что уже не надеется на то, что его украденный велосипед будет найден.

У Устюгова украли велосипед с лестничной площадки в начале июня. Спортсмен подал заявление в полицию.

«Да уже понятно, что его не найдут, поэтому присматриваю себе другой байк.

Новые дорого стоят, но б/у можно найти за 120-150 тысяч рублей», – сказал Устюгов, отметив, что следственные действия продолжаются.

Устюгов о краже велосипеда: «Каждый день катаюсь, оставлял велосипед на лестничной площадке и думал, что с ним ничего не случится. На ошибках учатся»