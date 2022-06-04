Устюгов о краже велосипеда: «Каждый день катаюсь, оставлял велосипед на лестничной площадке и думал, что с ним ничего не случится. На ошибках учатся»

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, как сотрудники полиции и общественность отреагировали на его заявление о краже велосипеда. 

«Всегда, когда приезжаю в Екатеринбург, стараюсь проводить тренировки на велосипеде. Вот и сегодня планировал занятие на три часа, но обнаружил кражу.

Поскольку каждый день катаюсь, оставлял велосипед на лестничной площадке, думал, с ним ничего не случится. Что ж, на ошибках учатся, жаль только, что в данном случае на своих.

Написал заявление в полицию, обещали прислать опергруппу. Также выложил все в социальные сети, паблики в Екатеринбурге подхватили, за что выражаю им благодарность.

Мне все сразу сказали, что можешь с ним попрощаться. Как выяснилось, в этом районе Екатеринбурга кражи велосипедов происходят постоянно», – сказал Устюгов.

Сергей Устюгов: «Это жесть, у меня угнали велосипед с лестничной площадки. Пишу заявление в полицию»

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