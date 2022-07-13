Крюков о работе тренером в сборной Китая: «На словах мы уже договорились. Надеюсь, контракт будет рассчитан на олимпийский цикл»

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в лыжах планирует продолжить работу в сборной Китая.

Российский специалист тренирует китайскую команду с осени 2020 года.

«Да, вроде бы продолжу работу со сборной Китая. Точно еще не известно, все зависит от китайской стороны.

Контракта еще нет, но на словах мы уже договорились. Надеюсь, контракт будет рассчитан на следующий олимпийский цикл.

Сроки моего возвращения в Китай зависят от визы, билетов, с этим сейчас большие проблемы. Занимаюсь этим, насколько это возможно, пытаюсь», – сказал Крюков.