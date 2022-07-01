Лотта Венг об отсутствии Йохауг в будущем сезоне: «Бегать масс-старты без Терезы будет хорошо. Она бежит так быстро, что поджаривает нас живьем»

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Норвежские лыжницы Лотта Венг и Рагнхиль Хага поделились ожиданиями от выступлений в будущем сезоне в отсутствие Терезы Йохауг, которая завершила карьеру на Кубке мира. 

«Ощущения будут получше. Но не факт, что быть норвежцем будет так же круто. Она же обеспечивала медали и победы. В этом смысле нам было комфортно.

Но считаю, что бегать масс-старты без Терезы будет хорошо. Не в обиду Терезе будет сказано. Она бежит так быстро, что поджаривает нас живьем.

Вам стоит ожидать от нас большего, чем в прошлом году. Во всяком случае, мы голодная компания, и настроены поднять уровень всей команды. Мне кажется, нам это удастся.

Многие сделали шаг вперед в последние годы. Но мы не были так хороши, что раньше. Однако если смотреть на собственное развитие, то все не так мрачно, как многие считают», – сказала Венг. 

«Нам будет не хватать ее в социальном плане и в том, как высоко она поднимала планку на сборах и соревнованиях. Это большая потеря. Но в то же время мы станем более однородной группой на тренировках и в масс-стартах, что сделает все более захватывающим.

В гонках я же всегда начинаю медленно, а с мощным стартом Терезы у меня не было шансов. Так что мне это поможет», – отметила Хага.

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