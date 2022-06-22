Сергей Устюгов: «На следующую Олимпиаду не поеду 100%. Давно это решил. Как говорят, надо уходить вовремя»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете Сергей Устюгов заявил, что точно не выступит на следующих Олимпийских играх.

«На следующую Олимпиаду – 100% нет. Давно это решил. Как говорят, надо уходить вовремя.

Да, это моя любимая работа, но нужно подумать, чем заниматься после спорта. Останусь рядом с лыжными гонками или двинусь куда-то дальше.

Если раньше на тренировке ехал и думал, как руку или ногу поставить, то сейчас едешь и прорабатываешь бизнес-план. Это нормально, это жизнь, все через это проходят», – сказал Устюгов.