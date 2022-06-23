Сергей Устюгов: «Может быть, в Сочи взял бы медаль, но с теми мозгами уже и закончил бы давно. Надо где-то было потерять, чтобы потом двигаться дальше»

Олимпийский чемпион рассказал о мотивации для продолжения карьеры после Сочи-2014, а также об отношении к тренерской работе.

– После Пекина и золотой медали прошло достаточно времени. Приходила мысль – все, на покой?

– После спринта я выдохнул, груз с плеч упал, меня отпустило. Понял, что сделал все, что от меня зависело. Да, я проиграл тактически, надо было где-то дожать. Я приехал на спринт за медалью, готов был, но так случилось.

Мне говорят: «Вот в Сочи бы взял медаль, может, и по накатанной все бы пошло». А я отвечаю, что, может быть, взял бы медаль, но с теми мозгами уже и закончил бы давно, и не было бы медалей чемпионата мира, золота Пекина. Надо где-то было потерять, чтобы потом двигаться дальше. Кроме того, это мотивация. Кто не падал, тот не поднимался, как говорится. Сейчас совершенно другой взгляд. Тренируюсь с ребятами из группы , смотрю, вот идет спортсмен – сбалансированный, сложенный. Спрашиваю: «Ты идешь, техничный, а чего вы зимой-то не бежите?!» А потом покатался еще, посмотрел и вижу, что тут недоработал, там недоработал. Говорю: «Парни, можно я вам буду подсказывать?» У Егора спросил, можно ли, потому что пока они дойдут до этого сами, будет 30 лет, а это ты уже старенький.

Сейчас вот Якимушкин, Мальцев, Червоткин надо мной подшучивают, что я песком трассу засыпал. «Парни, ну е-мое, четыре года разницы!» Вообще, весело, я себя вспоминаю, так же шутил над ребятами постарше. Так получилось, что с Глебом (Ретивых) мы сейчас самые старшие, он 91-го года, а я 92-го. Так что буду ребятам подсказывать. Потом, может, и добрым словом вспомнят. И тут же я понимаю, что мне зимой с ними бороться, а если я им много информации выдам?

– Наблюдается тяга к тренерской деятельности, судя по всему?

– Нет! Не могу я заставлять человека что-то делать против его воли. Заставлять, чтобы он много работал. Я прошел все это сам, и хоть тебя палками бей, но пока своей головой не придешь к этому, ничего не получится. Так, подсказать какие-то мелочи: постановка рук, постановка ног – это пожалуйста.

Вспоминаю, как я попал к , говорю: «Давай, учи, объясняй, буду впитывать, как губка!» Он на меня так посмотрел, мол, малой, ты чего? Но на следующий год уже начал мне какие-то моменты объяснять. Да и другие ребята, кто постарше, тоже. Стас Волженцев научил меня классикой ходить, я целенаправленно ходил на тренировках за ним, – сказал Устюгов.