Маркус Крамер об уходе из сборной России: «Очень грустно из-за этого. Моя группа стала для меня второй семьей»

Экс-тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал свой уход из команды весной этого года, а также рассказал о своей работе в Италии.

– Когда стало понятно, что ваша работа в сборной России завершена? Глеб Ретивых утверждал, что еще 25 марта вы говорили о продолжении работы с российской командой.

– Действительно, тогда мы еще говорили с Глебом о дальнейшей работе. Но в самом начале апреля мы с пришли к выводу, что нет никакой возможности, чтобы я продолжил работу в сборной России.

– С какими чувствами расстались со сборной России?

– Мне очень грустно из-за этого. Моя группа стала для меня второй семьей. С некоторыми спортсменами у меня до сих пор хороший контакт, мы общаемся каждую неделю. Мне было очень приятно работать с российской командой.

– Вы получили предложение о работе в Италии сразу после того, как стало ясно, что сотрудничество со сборной России завершено? Почему Италия? Были предложения из Германии?

– После того, как стало ясно, что я не смогу продолжить работу в сборной России, у меня было несколько вариантов, в том числе и из Германии. Но Италия сделала предложение первой.

К тому же в прошлом сезоне вместе со сборной России готовились и Франческо де Фабиани, которые добились хороших результатов. Руководство федерации лыжных гонок Италии проявило заинтересованность в работе со мной. Мы дважды встретились, обсудили все нюансы, и я ответил согласием.

Моя задача – подготовить команду к домашней Олимпиаде-2026 и показать хороший результат. Могу сказать, что попал в очень хорошую и дружелюбную сборную, с которой приятно работать, – сказал Крамер.