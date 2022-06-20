Сергей Устюгов: «Я не так амбициозен. Меня с головой отпустило после спринта на Олимпиаде. Взглянул на лыжный мир иными глазами»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам высказался о своем будущем в спорте.

«Продолжение профессиональной карьеры? Сейчас потренируемся и посмотрим, как сложится зимний сезон.

Честно скажу, я не так амбициозен. Меня с головой отпустило после спринта на . Я взглянул на лыжный мир иными глазами. Когда я сюда (на сбор в Малиновку – Sports.ru) приехал, мне кто-то из старших товарищей сказал: «Что-то ты кислый. Заскучал по дому?» Я говорю: «Да».

Так что я не сразу смог переключиться на сборы, но сейчас уже прошла неделя и я начинаю получать от них удовольствие, набираю обороты», – сказал Устюгов.