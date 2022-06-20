Егор Сорин: «Устюгов выходит на тренировки со всеми спортсменами. Всегда спрашивает, чтобы со всеми покататься, а не одному, и это хорошо»

Тернер сборной России по лыжным гонкам рассказал, как складывается работа с олимпийским чемпионом .

«На этом сборе (в Малиновке Архангельской области – Sports.ru) проблем никаких нет. На тренировки он выходит со всеми спортсменами. Самое главное – ему это нравится. Всегда ждет, спрашивает, чтобы со всеми покататься, а не одному, и это хорошо.

Пока не артачится, слава богу, но Сергей сейчас находится в таком возрасте и таком положении, что ему было сказано: ты сам хозяин своей судьбы, тебя никто не будет заставлять ничего делать, вот есть тренировочный план, его нужно выполнить. Если есть какие-то сомнения – говори, будем что-то корректировать.

Но, слава богу, пока таких вещей не происходит. Наверное, еще сказывается, что он тренируется в молодой амбициозной команде, и самоотдача, с которой тренируются спортсмены, его тоже немного заряжает. За неделю сбора, слава богу, еще ни одной тренировки не пропустил», – сказал Сорин.