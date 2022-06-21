Юрий Бородавко: «Перед Олимпиадой-2018 у Большунова за 65 дней брали пробы 20 раз. Если люди не доверяют нам – пожалуйста, пусть приезжают»

Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал, что перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане Александр Большунов сдал 20 допинг-проб за 65 дней.

За первые пять месяцев 2022 года Российское антидопинговое агентство ( ) проверило Большунова четыре раза.

«Четыре раза за пять месяцев – это еще не часто. Перед Олимпиадой 2018 года у Александра Большунова за 65 дней брали пробы 20 раз.

Ну, пусть приезжают, берут пробы, если у них (антидопинговых агентств) есть какие-то вопросы. Если люди не доверяют нам – пожалуйста, пусть приезжают. Наша команда уже привыкла к этим визитам», – сказал Бородавко.