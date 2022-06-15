Александр Большунов: «Не изучаю английский, чтобы общаться с соперниками. Просто когда ты постоянно в англоязычной среде, какие-то слова запоминаются сами собой»

Трехкратный олимпийский чемпион рассказал, как общается с иностранными соперниками.

«Когда мы с Клэбо стояли вместе на пьедестале на церемонии награждения, то обменивались обычными фразами. На Олимпиаде, например, постоянно такое было. Все было нормально.

А общение в моем понимании – когда ты можешь подойти к человеку, просто поговорить с ним на любую тему, а не просто два слова сказать. Я не изучаю английский, чтобы общаться с иностранными соперниками.

Просто когда ты постоянно в англоязычной среде на Кубке мира, то какие-то слова запоминаются сами собой, ну и иногда во фразу складываются.

Норвежцы знают отдельные слова на русском, я – на норвежском и финском. Например, перед Олимпийскими играми мы были вместе на сборах и проводили тренировку с Ииво Нисканеном, после которой он давал интервью журналистам и пошутил: «Не знаю, почему все думают, что Большунов иностранные языки не знает. Мы с ним нормально общаемся».

И это действительно так, мы с Ииво отлично понимаем друг друга», — сказал Большунов.