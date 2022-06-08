Николай Лопухов: «Клэбо работает на всю команду, благодаря ему прогрессируют остальные. Нашим лыжникам этого не хватает, Большунов – один»

Бывший тренер сборной России по биатлону поделился мнением о разделении команды на группы при подготовке к сезону.

– Что думаете про нынешнюю структуру сборной?

– Микрокоманды, как по мне, – это минус. У меня были очень яркие впечатления от тренировок норвежских лыжников. По четыре-пять человек делают темповую, ускоряясь по очереди. Там скрипы, стоны, но они терпят – потому что вместе легче. Это фантастика! Вот возьмем Клэбо.

– На которого работает вся Норвегия?

– Это как раз большое заблуждение. Точнее, не только Норвегия работает на него, но и он – на всю команду. Я был поражен, когда перед Кубком мира Клэбо тащил всю спринтерскую команду. Смотрел и балдел. Восемь человек ускоряются единой связкой! И Йоханнес в роли паровоза.

Благодаря ему тянутся и прогрессируют все остальные. И посмотрите, как здорово все потом выступают. Сколько норвежцев обычно бывает в полуфиналах и финале? Нашим лыжникам, на мой взгляд, этого не хватает.

– Каждый сам за себя?

– Именно. Я убежден, что мы не используем потенциал того же Большунова. Тренируясь с ним, можно на новый уровень вытащить всю команду. Но Александр работает один.

Шведы вот тоже двигаются вместе. И взгляните, какие у них результаты в лыжном спринте. Разрывают! Не одна, так другая. А в биатлоне? У них команда, синергия. Элементарная истина: одному переваривать большие нагрузки куда сложнее.

– То есть вы принципиально против мини-групп?

– Глобально – да. Можно еще понять, когда отделялись и . У них был опыт, статус, они были олимпийскими чемпионами. Плюс Андрей Крючков, , физиотерапевт — это полноценный штат.

Но Шипулин и Волков – это совсем не то же самое, что и ! Сейчас все спортсмены ищут максимальную свободу. Но далеко не всегда она идет во благо, – сказал Лопухов.

Наша сборная по биатлону – лабиринт: команду разбили на 4 группы, Бабиков (опять!) сменил тренера, от Шашилова все разбежались