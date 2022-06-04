Сергей Устюгов: «Друзья сказали: не парься, не найдут твой велосипед, отпусти со спокойной душой. Пару лет назад у Белова тоже утащили, но с паркинга»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) происшествия Евгений Белов Сергей Устюгов Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов высказался о краже велосипеда.

«Друзья сказали: не парься, не найдут твой велосипед, отпусти со спокойной душой. На Академическом [районе] пару лет назад у Женьки Белова тоже утащили велосипед, но с паркинга. В его случае отследили даже по видео, как человек выезжал на украденном велосипеде. А толку-то?

Неприятно, конечно, что потерял велосипед, обидно, досадно, но ладно. Сам виноват, надо было в квартире хранить, а не на лестничной клетке», – сказал Устюгов.

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