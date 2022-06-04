Полиция Екатеринбурга начала проверку после сообщения Сергея Устюгова о краже велосипеда

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Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о краже велосипеда у олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова.

Устюгов сообщил в соцсетях, что в ночь с 3 на 4 июня у него с лестничной площадки угнали велосипед.

«Информация о хищении велосипеда зарегистрирована в отделе полиции № 8. Сам владелец в органы внутренних дел не обращался.

Правоохранители проверяют опубликованные в СМИ сведения, а также изучают видео с камер наблюдения. По факту инцидента будет проведена проверка и принято обоснованное решение», – заявили в УМВД России по Екатеринбургу.

Устюгов о краже велосипеда: «Каждый день катаюсь, оставлял велосипед на лестничной площадке и думал, что с ним ничего не случится. На ошибках учатся»

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