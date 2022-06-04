Дарья Непряева: «Сколько бы ни говорили, какие заоблачные нагрузки в группе Бородавко, я справляюсь»

Российская лыжница Дарья Непряева рассказала о тренировках в группе Юрия Бородавко.
«Я справляюсь. Мне очень нравится здесь тренироваться. Сколько бы ни говорили, какие здесь заоблачные нагрузки, я справляюсь. Я не гонюсь за кем-то, делаю все в своей интенсивности, в своем пульсе.
Как общение с коллективом? Меня тоже подкалывают. Ко мне суперское отношение. Не знаю, как на самом деле, но я так чувствую. Меня никто не обижает.
Помогает ли сестра? Да нет, она – отдельно, я – отдельно», – сказала Непряева-младшая в эфире «Матч ТВ».