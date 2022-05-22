Бородавко о возможном уходе лыжниц в декрет: «Каждая сама будет принимать решение, когда ей лучше стать мамой. Чинить препятствия никто не будет»

Тренер сборной России по лыжным гонкам заявил, что не будет препятствовать возможному уходу лыжниц в декрет.

– Из женской команды никто не изъявлял желания пропустить сезон? Может быть, уйти в декрет?

– Пока таких заявлений не поступало. Все на сборах, все тренируются. По крайней мере, в моей группе. Я не владею информацией по остальным спортсменкам.

У каждого своя жизнь, свои отношения внутри семьи, каждая сама будет принимать решение, когда ей лучше стать мамой. Чинить препятствия никто не будет, если это все будет осознанно, мы только поддержим такие решения и будем рады появлению еще одной семьи с маленькими лыжниками, – сказал Бородавко.