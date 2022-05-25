FIS планирует изменить систему начисления очков на Кубке мира. Новый формат позволит сократить отрывы в общем зачете

Рейс-директор FIS по лыжным гонкам Пьер Миньерей рассказал о планах изменить систему начисления очков на Кубке мира.

Сейчас в зависимости от занятого места очки начисляются следующим образом: 100-80-60-50-45. Однако при новом формате ситуация изменится так: 100-95-90-85-80.

«Идея в том, чтобы усилить борьбу за победу в общем зачете.

Это сделает общий зачет более компактным, мы провели симуляции, которые это подтвердили. Это приведет к более острой борьбе за победу и места на подиуме. Это изменит все», – сказал рейс-директор FIS.

По словам Миньерея, FIS также планирует начислять очки за топ-50 квалификации в спринте, чтобы привлечь к гонкам лыжников-дистанционщиков.

Кроме того, международная федерация откажется от индивидуальных очков за командные гонки, так как система дает преимущество сильным сборным.