FIS разрешит объединяться в смешанные эстафетные команды лыжникам из двух стран, если они не могут выставить полную команду

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Комитет по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) внес ряд изменений в регламент проведения Кубка мира в новом сезоне.

Странам с квотой менее четырех лыжников разрешат выставлять четырех спортсменов каждого пола в личных гонках на этапах, где проводится эстафета или командный спринт.

В смешанных эстафетах каждая страна будет иметь право выставить две команды. Будут возможны два варианта расстановки: женщина – мужчина – женщина – мужчина и мужчина – женщина – мужчина – женщина.

Если у сборной недостаточно спортсменов, чтобы сформировать эстафетную команду, они могут создать смешанную команду с представителями другой страны (в одной команде могут быть лыжники из максимум двух стран).

Рабочая группа создала новый порядок начисления кубковых очков, призванный сократить разрывы между спортсменами в общем зачете, не обесценивая лучшие результаты. Новая система даст возможность набирать очки более широкому кругу спортсменов, а также стимулирует дистанционщиков участвовать в спринтерских гонках и наоборот.

Кроме того, этап Кубка мира в шведском Фалуне был перенесен с декабря на март.

Изменения должны быть одобрены советом FIS 26 мая.

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