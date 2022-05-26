Депутат Свищев: «Судя по всему, некоторые представители FIS не голосовали за Вяльбе из-за боязни или антироссийской истерии»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на непереизбрание в совет Международной федерации лыжных видов спорта ( ).

«Это стратегическая ошибка. Вяльбе – тот человек, который развивает лыжи и спорт, открывает школы. Это заслуженный человек, имеющий непререкаемый авторитет в мире спорта. Россия является большим рынком в плане развития лыжного спорта, и сейчас FIS по сути разрывает эти связи. И непонятно, сможет ли потом федерация эти связи восстановить.

Судя по всему, некоторые представители FIS не голосовали из-за боязни или антироссийской истерии. Но не выбрав Вяльбе в руководящие органы, FIS наносит лыжному спорту большой ущерб», – сказал Свищев.