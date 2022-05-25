Ула Виген Хаттестад стал тренером сборной Словении. Он вернулся в команду спустя два года

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Ула Виген Хаттестад сборная Словении жен сборная Словении Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Ула Виген Хаттестад станет тренером сборной Словении.

40-летний специалист ранее уже работал с командой с 2018-го по 2020 год. После этого он тренировал женскую сборную Норвегии.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы решиться, но желание вернуться в сборную Словении было всегда. С нетерпением жду, чтобы начать работу со спортсменами.

Команда немного изменилась, некоторые нюансы мне уже известны, и я надеюсь на хорошую работу», – сказал Хаттестад.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные