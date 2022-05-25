Ула Виген Хаттестад стал тренером сборной Словении. Он вернулся в команду спустя два года

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Ула Виген Хаттестад станет тренером сборной Словении.

40-летний специалист ранее уже работал с командой с 2018-го по 2020 год. После этого он тренировал женскую сборную Норвегии.

«Мне потребовалось некоторое время, чтобы решиться, но желание вернуться в сборную Словении было всегда. С нетерпением жду, чтобы начать работу со спортсменами.

Команда немного изменилась, некоторые нюансы мне уже известны, и я надеюсь на хорошую работу», – сказал Хаттестад.