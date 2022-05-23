Тереза Йохауг не планирует выступать в легкой атлетике

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг ответила на вопрос о возможном выступлении в легкой атлетике.
По итогам прошлого сезона Йохауг завершила карьеру в лыжных гонках. В 2019 году она выигрывала золото чемпионата Норвегии в беге на 10 000 м.
– Будете ли вы тренироваться, чтобы улучшить свою беговую технику и сосредоточиться на спортивной карьере?
– Нет.
– Вы отказываетесь от карьеры в легкой атлетике?
– Да, – ответила норвежка, после чего рассказала о своих тренировках после завершения карьеры.
– Я тренируюсь намного меньше, чем раньше. Но стараюсь понемногу делать это каждый день.
– Рады, что теперь нагрузок меньше?
– Так и есть, – сказала Йохауг.
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