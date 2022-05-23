Тереза Йохауг не планирует выступать в легкой атлетике

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг ответила на вопрос о возможном выступлении в легкой атлетике.

По итогам прошлого сезона Йохауг завершила карьеру в лыжных гонках. В 2019 году она выигрывала золото чемпионата Норвегии в беге на 10 000 м.

– Будете ли вы тренироваться, чтобы улучшить свою беговую технику и сосредоточиться на спортивной карьере?

– Нет.

– Вы отказываетесь от карьеры в легкой атлетике?

– Да, – ответила норвежка, после чего рассказала о своих тренировках после завершения карьеры.

– Я тренируюсь намного меньше, чем раньше. Но стараюсь понемногу делать это каждый день.

– Рады, что теперь нагрузок меньше?

– Так и есть, – сказала Йохауг.

Суперлыжница Тереза Йохауг покоряет легкую атлетику (отобралась на ЧМ), но и там спорят из-за ее допинга – даже не пустили на турнир

Терезу Йохауг не сломали упреки за допинг-помаду – она покорила Олимпиаду-2022 и теперь прощается со спортом