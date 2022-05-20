Сорин о равных дистанциях у женщин и мужчин: «Уверен, большинство действующих спортсменок скажут, что лучше все оставить как было»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился мнением о решении уравнять длину дистанций у женщин и мужчин.

– Как вы относитесь к уравнению мужских и женских дистанций?

– Сложно оценить это решение, потому что пока очень много вопросов. Появились какие-то стандартные дистанции для мужчин и женщин, но конкретики мало.

Если у женщин увеличивают длину дистанции до мужской, то мы теряем в зрелищности и в конкуренции. Последние два года в женских гонках за медали боролись около десяти спортсменок, это очень круто. А если гонка будет 50 км, то за победу будут бороться единицы и с огромными отрывами. Вряд ли это будет интересно для телезрителей.

– То есть проблема именно в зрелищности, а не в том, что женщина физически не способна пробежать 50 км?

– Конечно. Есть серия коммерческих марафонов Visma Ski Classic, где женщины без проблем столько бегают. Но там дистанция в основном идет по равнине, работать в группе гораздо легче.

А если соревноваться по пересеченным трассам, например как была в Китае, там будут сумасшедшие разрывы. На Олимпиаде даже на 30 км между первым и вторым и вторым и третьим местами были очень большие отрывы. По сути, только за третье место была интересная борьба на финише. А что будет, если еще на 20 км увеличить дистанцию?..

– Все говорят о женщинах, но ведь в мужских лыжах тоже революция. Если вместо 30 км теперь будут бегать 20, то все гонки будут выигрывать спринтеры?

– Это тоже негативно скажется на зрелищности. Будут большие пелотоны, а когда идет группа из 30 человек, и все разбираются на последней паре километров, то это тоже не очень интересно смотреть.

Это уже пробовали на Кубках мира, когда был масс-старт на 15 км. Мне такой формат не очень нравится. Достаточно включить гонку на последние десять минут, а все, что было до этого, вообще не важно. Потому что разорвать группу на такой короткой гонке очень сложно. Мне кажется, гораздо интересней смотреть 30 или 50 км, когда есть какая-то тактическая борьба.

– А как же права женщин, за которые борется международная федерация?

– Так самое удивительное, что те же самые женщины это не поддерживают. Я уверен, что большинство действующих спортсменок скажут, что лучше все оставить как было. А искать пространство для прогресса и новых форматов лучше в другом.

Интересна, например, смешанная эстафета. Жаль, что российские команды не смогли поучаствовать, было бы еще любопытней. Единственное, там я бы все-таки поставил на финишный этап мужчин. Было бы больше конкуренции, – сказал Сорин.