Серебряный призер Сочи-2014 Александр Бессмертных вошел в состав президиума ФЛГР

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Александр Бессмертных Лыжи

Серебряный призер Сочи-2014 в лыжной эстафете Александр Бессмертных вошел в состав президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Я рад был помогать в рядах спортсмена сборной команде добиваться наивысших результатов.

С сегодняшнего дня (18 мая – Sports.ru) я избран в президиум нашей федерации и постараюсь быть полезным и делать наш любимый вид спорта еще популярней и доступней.

Спасибо всем, кто проголосовал за меня!» – написал Бессмертных в соцсетях.

Ранее Елена Вяльбе была переизбрана на пост президента организации.

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