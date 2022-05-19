«Если цель в том, чтобы создать больше ажиотажа вокруг лыж, то мы идем не по тому пути». Тириль Венг об идее FIS уравнять дистанции у женщин и мужчин

Норвежская лыжница Тириль Венг раскритиковала предложение FIS о равной длине дистанций на женских и мужских соревнованиях.

«Если цель в том, чтобы создать больше ажиотажа вокруг лыжных гонок, то мы идем не по тому пути. Следует помнить, что мы должны привлекать телеаудиторию.

Мне не кажется, что в женских лыжных гонках большинство решит бегать на длинные дистанции. Думаю, на соревнованиях мы увидим еще большее разделение, если девушкам придется это делать.

Считаю, что нынешний формат вполне работает. Можно было бы больше разнообразить программу гонок.

Хорошо, когда есть инициативы для обсуждения, но сейчас мы идем не тем путем», – сказала Венг.

Комитет FIS по лыжным гонкам проголосовал за равную длину дистанций у женщин и мужчин