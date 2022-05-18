Татьяна Тарасова: «Вяльбе – самый понимающий человек в своем деле. Понятно, что она там, где должна быть, и ни у кого нет вопросов»

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала Елену Вяльбе самым понимающим человеком в своей профессии. 

Сегодня Вяльбе была единогласно переизбрана на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она занимает эту должность с 2010 года.

«Вяльбе – самый понимающий человек в своем деле. Очень важно, что у нас на какой-то позиции стоит человек, для которого это его дело, и ничего с этим сделать нельзя.

А то у нас сейчас обычно назначают людей другой профессии, а здесь понятно, что Вяльбе там, где должна быть. И ни у кого нет вопросов, только радость», – сказала Тарасова. 

 

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