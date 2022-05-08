Анфиса Резцова: «Смогла бы Вяльбе возглавить СБР? Она хорошо справляется на своем месте. Каждый должен заниматься своим делом»

Теги лыжные гонки Союз биатлонистов России ФЛГР Анфиса Резцова Елена Вяльбе Спорт-Экспресс Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила на вопрос, смогла бы глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе стать президентом Союза биатлонистов России (СБР).

«Елена Валерьевна хорошо справляется на своем месте, она – президент Федерации лыжных гонок России. Каждый должен заниматься своим делом.

Лыжи и биатлон – это два разных вида спорта. В лыжах можно без головы стартануть и финишировать. В биатлоне же так не получится. Это технически сложный вид спорта», – сказала Резцова. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные