«Ключевой была задача в марафоне занять первые три места. Чтобы Си Цзиньпин их награждал во время церемонии закрытия». Тренер Дундуков о сборной Китая на Олимпиаде

Российский тренер Николай Дундуков рассказал о задачах, которые ставились перед сборной Китая по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине.

– Какие задачи стояли перед вами на Олимпиаде (работу с китайской командой Дундуков начал в декабре 2019 года – Sports.ru)?

– Медали, конечно. Пожалуй, ключевой была задача, чтобы в мужском марафоне занять первые три места, как это сделали российские лыжники в Сочи. Чтобы Си Цзиньпин их награждал во время церемонии закрытия.

Мы в целом пытались поддерживать эту идею, мотивировать спортсменов. У них в глазах и так не очень много огня, но если его не будет в глазах тренеров, то он окончательно потухнет. Мы делали, что могли. Даже с учетом, что лыжникам не дали выехать в Европу. Уверен, что если бы была такая возможность, то это тоже положительно отразилось бы на результате.

Ситуация с Ван Цянем на Олимпиаде (который был дисквалифицирован в четвертьфинале спринта – Sports.ru) произошла во многом из-за нехватки опыта состязаний на околомаксимальных скоростях. Форма у него была. Китайские биатлонисты причем выезжали в Европу до Олимпиады, а лыжники – нет. Очень много вопросов. В Китае своеобразная система.

– С другой стороны, в том, что китайские лыжники никуда не выезжали, можно увидеть и плюс. Ведь вы могли сколько угодно тренироваться на олимпийской трассе.

– Да. И то, что никому не дали на нее приехать, давало определенное преимущество. Но когда у тебя такая разница в классе, то сложно только за счет этого преимущества брать медали.

– Умом вы понимали, что повторить сочинский подиум в марафоне нереально?

– Конечно. Но мы не то чтобы не афишировали это понимание, но делали все, чтобы это свершилось. Делай, что должен, и будь что будет. Наша задача была максимально подготовить спортсменов. Там уже китайское руководство само должно понять: возможно или невозможно.

– Как оценили лыжные результаты на Олимпиаде?

— Положительно. Когда я перешел из лыжной команды в биатлонную, то вместо меня с основной сборной на длинные дистанции стал работать Макс Волков. Насколько знаю, с ним продолжат сотрудничество.

Они довольны несмотря на то, что максимальные поставленные цели не были достигнуты. Думаю, в глубине души все понимали, что вероятность взять три медали не велика. Но прогресс, которого добились ребята, очевиден, – сказал Дундуков.

В марафоне на Олимпиаде в Пекине китайские лыжники заняли 41-е, 45-е, 46-е и 48-е места.

«Ты должен постоянно их заставлять. Они не любят то, чем занимаются, так как вынуждены этим заниматься». Тренер Дундуков о работе с китайскими лыжниками и биатлонистами