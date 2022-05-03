Сорин о медийной активности Степановой: «Мне сложно сказать, зачем Веронике это все. Наверное, чтобы помнили о лыжных гонках»

Тренер сборной России по лыжным гонкам ответил на вопрос о медийной активности олимпийской чемпионки .

«Мне сложно сказать, зачем Веронике это все. Наверное, чтобы помнили о лыжных гонках. Эти новости добавляют им популярность и не дают болельщикам забыть лыжи.

Повлияет ли это на психологию Вероники? Я разделяю ее активность в СМИ, общественную деятельность. Учитывая, что до мая у нас межсезонье, она может уделать этому время, тратить свою энергию. Учитывая возраст, это не много сил занимает.

Она не очень близко к сердцу принимает такие высказывания экспертов. Для нее эта вроде игры, где она пытается себя развить в умении говорить, высказывать своё мнение. Не все спортсмены умеют это делать. Она практикуется, но с середины мая начнутся сборы. Если буду видеть, что она не готова, то поговорим с ней об активности в СМИ.

Готова ли она к нагрузке? Начинает давить, когда спортсмен не показывает результат на соревнованиях, когда идет регресс. Если такое случается, то спортсмена начинают хейтить за активности. Тут есть давление. Надеюсь, давления не будет, и такая активность не будет выбивать ее из колеи.

Вероника вообще славится устойчивостью. Не каждый спортсмен может перед Олимпиадой говорить, что едет на Игры за медалью, а потом завоевать ее. Она не боялась говорить так. Это показывает ее устойчивость. Надеюсь, она разделяет спорт и активность в соцсетях, не воспринимая ее серьезно», – сказал Сорин.