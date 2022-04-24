Степанова о постах в соцсетях: «Это мои мысли. А отредактировать – в кармане есть маленький Губерниев: подскажет слово, которое разлетится по всему интернету»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Пекина-2022 Вероника Степанова рассказала, что сама пишет посты в социальных сетях.

«Удивляет, почему люди задаются вопросом, что якобы не я пишу свои посты.

Это мои мысли, и я их излагаю в удобной мне форме. У меня есть возможность – я сажусь на велосипед, и какие у меня мысли есть, я их сразу выливаю на свою аудиторию. А она хочет – слушает или нет.

А как-то отредактировать, нужное слово сказать – у меня есть в кармане такой маленький , который подскажет мне слово, которое разлетится по всему интернету и по всем СМИ», – сказала Степанова в подкасте «Голос биатлона» на «Матч ТВ».

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много