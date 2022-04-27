Сергей Устюгов: «В Европе более принято, что люди тренируются на общественных дорогах. В России маленько смотрят диковато»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, как в России воспринимают тренировки на общественных дорогах.

«Если говорить о высокогорных сборах в Терсколе, Приэльбрусье, то маленько напряжно тренироваться по дороге, где проходит трасса и ездят машины. Если в Европе более принято, что люди тренируются на общественных дорогах, то в России маленько смотрят диковато.

Я сам родом с Междуреченского, и для меня раньше было шоком, что люди выходят из дома в Европе, надевают лыжи и едут кататься. Но в пандемию я выходил из подъезда, надевал роллеры и также начинал кататься, и народ начинает адаптироваться», – сказал Устюгов, отметив, что в Терсколе спортсмены испытывали стресс, когда некоторые автомобилисты сигналили им.