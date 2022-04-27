Ретивых о словах про отсутствие результата в группе Крамера: «На следующий день я стал врагом народа для Маркуса и для сборной. Сам охренел, когда это написали»

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Российский лыжник Глеб Ретивых объяснил свое интервью об отсутствии результатов в группе Маркуса Крамера и рассказал об отношениях с тренером.

– Вы достаточно резко отозвались о результатах группы Маркуса Крамера, даже извиняться потом пришлось.

– Почему все думают, что у меня какие-то проблемы были с тренером? Просто так получилось, что из простого разговора сделали такую статью. Это было на «Тур де Ски» в Ленцерхайде.

Я уже десять раз говорил, что бумага все стерпит. Я отвечал на простые вопросы в обычном разговоре, это были не допрос и не оправдания. Меня конкретно спросили, я конкретно ответил. Как перефразировали интервью и так далее. В том интервью я никого не обидел, не обвинил, и ни на кого одеяло я там не тянул. Людям главное преподать, а они уже сами додумают, что хотят.

А потом говорят, что мы не подходим к журналистам и не даем интервью. Со мной получилось так, что на следующий день я стал врагом народа для Маркуса и для сборной (улыбается). Смешно, что после простого разговора с журналистом меня выставили обиженным мальчиком, который жалуется на Маркуса, на результаты и так далее.

Я сам охренел, когда это написали. И Маркус приходит с утра перед гонкой и спрашивает, что случилось, а я сам не понимаю. Я говорю: «А что ты читаешь? Что ты разнервничался? Я тебя обидел? Оскорбил?» – «Нет. Но почему тогда такой заголовок?». Раздули из ничего просто.

– Вам жалко, что он ушел из сборной России?

– Тут нельзя говорить жалко – не жалко. Таковы реалии нашего времени.

– Но вы бы хотели с ним продолжать работать?

– Тяжелый для меня вопрос. Но это не связано с тем, что у меня с ним были какие-то конфликты – их не было никогда. Более того, буквально за день до старта чемпионата России в Сыктывкаре мы с ним созвонились и пообщались примерно полчаса как спортсмен и тренер.

На тот момент (25 марта) он не знал, что не сможет продолжить работу в сборной России. Мы же всегда на связи, в любой момент можем созвониться, и на тот момент обсуждали именно рабочие моменты. Но я как человек, который варится в лыжной кухне, предполагал, что к расставанию с Маркусом все идет. Для меня это не было неожиданностью.

– А сам он был намерен продолжить работу в России?

– Конечно, да. Он семь лет прожил и проработал здесь. У него здесь выросли настоящие спортивные дети, и он понимал, что у большей половины этих детей не получилось то, что они задумывали вместе. Все прекрасно понимают, что таково стечение обстоятельств, – сказал Ретивых.

Глеб Ретивых: «Посмотрите, как выступает команда Крамера, за исключением Устюгова. Маркусу я говорил – ни у кого из нашей группы нет результата»

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