«Я поддерживаю Степанову. Советую ей выключить комментарии и профессионально заниматься тем, чем они занимается». Хоркина о словах лыжницы на встрече с Путиным

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила высказывания лыжницы Вероники Степановой о России.

«На моих глазах Россия снова стала сильной, гордой, успешной. Не всем в мире это нравится, это очевидно. Но мы на правильном пути и мы обязательно победим, как победили на Олимпиаде.

Я очень горжусь тем, что сегодня получаю столь высокую награду от нашего президента страны. Спасибо вам большое за то, что вы высоко подняли знамя страны. А мы его не опустим, обещаю», – ранее заявила Степанова на встрече с Владимиром Путиным.

«Все правильно, я ее поддерживаю. Надо держать и высоко нести наш флаг, гордо! Советую ей выключить комментарии и профессионально заниматься тем, чем они занимается.

Много детей смотрят на нее и хотят повторить ее успехи, а может быть, и обогнать», – сказала Хоркина.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле