Тихонов о перспективах Степановой стать политиком: «Каждый должен заниматься своим делом и быть начитанным. Политиками, как и талантами, не становятся, а рождаются»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о перспективах олимпийской чемпионки Вероники Степановой построить политическую карьеру. 

«Каждый должен заниматься своим делом и быть начитанным. Политиками, как и талантами – не становятся, а рождаются. Это мое твердое убеждение.

В спорте ситуация аналогичная. Тренируются тысячи, а на пьедестале оказываются единицы. Пишут многие, а Пушкин один.

Пусть Степанова своим делом занимается», – сказал Тихонов. 

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле

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