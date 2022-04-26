Тихонов о перспективах Степановой стать политиком: «Каждый должен заниматься своим делом и быть начитанным. Политиками, как и талантами, не становятся, а рождаются»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о перспективах олимпийской чемпионки Вероники Степановой построить политическую карьеру.
«Каждый должен заниматься своим делом и быть начитанным. Политиками, как и талантами – не становятся, а рождаются. Это мое твердое убеждение.
В спорте ситуация аналогичная. Тренируются тысячи, а на пьедестале оказываются единицы. Пишут многие, а Пушкин один.
Пусть Степанова своим делом занимается», – сказал Тихонов.
«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле