Юлия Ступак: «Сейчас я могу бегать без проблем уже полтора часа. Дальше задача – два, а потом – избавиться от проблем, которые беспокоят сейчас»

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о своем восстановлении после сезона.

«Наше пребывание в санатории заканчивается. Скажу честно, я не думала, что это место так сильно меня наполнит. Более того, я не ожидала, что те восстановительные процедуры, которые я тут делала, дадут мне такой эффект.

Все вместе помогает мне хотя бы начать бегать. Сейчас я могу бегать без проблем уже полтора часа. Дальше задача – два, а потом уже избавиться совсем от тех проблем, которые беспокоят сейчас.

На самом деле не хочу вдаваться в подробности, но эти проблемы начались после того, как я стала мамой (в 2020 году у лыжницы родился сын – Sports.ru). Сами понимаете, процесс не самый легкий. Хотя все проходило хорошо, но мне не хватило знаний втянуться после родов мягко и плавно.

Вот и расплачиваюсь теперь за то, что торопилась вернуться. Процесс восстановления долгий, скорее даже постоянный, пока я в спорте. Но как круто видеть результаты уже сейчас», – написала Ступак в сторис.