Эбба Андерссон и Лиза Винса одержали победу в командном спринте на чемпионате Швеции по лыжным гонкам в Бруксвалларне.

Лыжные гонки

Чемпионат Швеции

Бруксвалларна

Командный спринт

Женщины

1. Эбба Андерссон – Лиза Винса – 16.17,62

2. Стина Нильссон – Анна Дювик – 16.24,31

3. Хедда Бонгман – Тильде Бонгман – 16.44,72

6. Йенни Солин – Фрида Карлссон – 16.52,76

Мужчины

1. Симон Карлссон – Эрик Сильфер – 14.18,84

2. Алвар Мюльбак – Теодор Петерсон – 14.19,21

3. Виктор Браннмарк – Йохан Хагстрем – 14.19,68