Лыжи. Чемпионат Швеции. Андерссон и Винса выиграли командный спринт, Нильссон и Дювик – 2-е, другие результаты

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Эбба Андерссон и Лиза Винса одержали победу в командном спринте на чемпионате Швеции по лыжным гонкам в Бруксвалларне. 

Лыжные гонки

Чемпионат Швеции

Бруксвалларна

Командный спринт 

Женщины

1. Эбба Андерссон – Лиза Винса – 16.17,62

2. Стина Нильссон – Анна Дювик – 16.24,31

3. Хедда Бонгман – Тильде Бонгман – 16.44,72

6. Йенни Солин – Фрида Карлссон – 16.52,76

Мужчины

1. Симон Карлссон – Эрик Сильфер – 14.18,84

2. Алвар Мюльбак – Теодор Петерсон – 14.19,21

3. Виктор Браннмарк – Йохан Хагстрем – 14.19,68

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