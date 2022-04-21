Эбба Андерссон и Лиза Винса одержали победу в командном спринте на чемпионате Швеции по лыжным гонкам в Бруксвалларне.
Лыжные гонки
Чемпионат Швеции
Бруксвалларна
Командный спринт
Женщины
1. Эбба Андерссон – Лиза Винса – 16.17,62
2. Стина Нильссон – Анна Дювик – 16.24,31
3. Хедда Бонгман – Тильде Бонгман – 16.44,72
6. Йенни Солин – Фрида Карлссон – 16.52,76
Мужчины
1. Симон Карлссон – Эрик Сильфер – 14.18,84
2. Алвар Мюльбак – Теодор Петерсон – 14.19,21
3. Виктор Браннмарк – Йохан Хагстрем – 14.19,68