Лыжи. «Авачинский марафон». Кулешова и Курбатов победили, Казакевич – 2-я, Дербушева – 5-я, Гербулова – 9-я

Лыжники Анастасия Кулешова и Илья Курбатов одержали победы на «Авачинском марафоне» в Петропавловске-Камчатском.
Лыжные гонки
Авачинский марафон
Петропавловск-Камчатский
60 км, свободный стиль
Женщины
1. Анастасия Кулешова – 2.28,40
2. Ирина Казакевич – 2,19
3. Алина Кудисова – 2,24
4. Елизавета Еремееева – 5,06
5. Тамара Дербушева – 5,49
6. Ольга Румянцева – 8,02
7. Анастасия Тришкина – 9,59
8. Дарья Веденина – 13,23
9. Наталья Гербулова – 16,41
10. Мария Новоселова – 18,33
Мужчины
1. Илья Курбатов – 2.18,10
2. Дмитрий Баграшов – 0,00
3. Константин Главатских – 0,01
4. Ильназ Закиров – 0,01
5. Рауль Шакирзянов – 0,02
6. Владислав Азанов – 0,03
7. Владислав Ванеев – 0,04
8. Сергей Турышев – 0,05
9. Кирилл Киливнюк – 0,13
10. Михаил Соснин – 0,25
11. Петр Пащенко – 0,25
12. Кирилл Бажин – 0,28...
17. Дмитрий Япаров – 2,32...
19. Денис Иродов – 3,09...
89. Виктор Майгуров – 27,11