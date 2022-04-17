Лыжи. «Авачинский марафон». Кулешова и Курбатов победили, Казакевич – 2-я, Дербушева – 5-я, Гербулова – 9-я

Лыжники Анастасия Кулешова и Илья Курбатов одержали победы на «Авачинском марафоне» в Петропавловске-Камчатском.

Лыжные гонки

Авачинский марафон

Петропавловск-Камчатский

60 км, свободный стиль

Женщины

1. Анастасия Кулешова – 2.28,40

2. – 2,19

3. Алина Кудисова – 2,24

4. Елизавета Еремееева – 5,06

5. – 5,49

6. Ольга Румянцева – 8,02

7. Анастасия Тришкина – 9,59

8. Дарья Веденина – 13,23

9. – 16,41

10. Мария Новоселова – 18,33

Мужчины

1. Илья Курбатов – 2.18,10

2. Дмитрий Баграшов – 0,00

3. Константин Главатских – 0,01

4. Ильназ Закиров – 0,01

5. – 0,02

6. Владислав Азанов – 0,03

7. Владислав Ванеев – 0,04

8. Сергей Турышев – 0,05

9. Кирилл Киливнюк – 0,13

10. Михаил Соснин – 0,25

11. – 0,25

12. Кирилл Бажин – 0,28...

17. Дмитрий Япаров – 2,32...

19. Денис Иродов – 3,09...

89. Виктор Майгуров – 27,11