Глава Федерации фристайла России о заявлении матери Таталиной: «Все, что изложено, не соответствует действительности. Если у Насти есть факты, пусть она их представит»

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал заявление мамы фристайлистки о домогательствах и оскорблениях спортсменки со стороны тренеров сборной.

«Для нас это выглядит крайне оскорбительно. Все, что изложено, не соответствует действительности. Если у Насти есть факты, пусть она их представит.

Эта ложь просто недостойна. Это лицемерие вызывает вопросы. Нам непонятно, почему она решила выступить в такой форме. К Насте всегда было особое отношение. К ней шли навстречу по многим вопросам. Ее родители всегда участвовали в процессе подготовки. Я регулярно встречался с ними за последние годы подготовки.

Настораживает, что стоит за этим, для чего необходимо и какая цель у этих лживых и показательных обвинений. Это все ложь. Надо детально разбираться в этом.

Нередко были нарушения спортивной дисциплины. Со стороны Насти и ее родителей периодически были провокационные предложения, которые мы даже не выносили на уровень разбирательства. Это делалось, чтобы спокойно закончить олимпийский цикл.

Но теперь она решила поступить так. Будем разбираться», — сказал Курашов.

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